"أمازون" تستأنف مفاوضات الاستحواذ على "سوق.كوم"

صرحت مصادر لوكالة بلومبيرغ، أن شركة "أمازون" استأنفت المفاوضات للاستحواذ على موقع "سوق.كوم" بقيمة تصل إلى 650 مليون دولار.

وكانت المحادثات بين الطرفين لإتمام عملية الاستحواذ في يناير الماضي قد توقفت، لعدم الاتفاق على السعر.

وحصلت "سوق.كوم" على 275 مليون دولار من مجموعة من المستثمرين العالميين خلال العام الماضي، من بينهم Tiger Global الأميركية و Naspers الجنوب إفريقية، فيما تم تقييم الشركة في ذلك الوقت بمليار دولار.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الشركة عن تعيين Goldman Sachs لبيع حصة لا تقل عن 30% من الشركة لمستثمر استراتيجي.