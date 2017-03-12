تغييرات جذرية بمجلس إدارة "زين" مع خروج البنك الوطني

اعتمدت الجمعية العمومية العادية لمجموعة زين توزيع أرباح نقدية بقيمة 35 فلسا للسهم الواحد، والتي انعقدت اليوم بنسبة حضور بلغت %66.79، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، كما انتخبت الجمعية مجلس إدارة المجموعة لفترة السنوات الثلاث المقبلة، بعد أن أقرت عددا من البنود المدرجة على جدول أعمالها.

وذكرت المجموعة في بيان صحافي أن مجلس إدارة المجموعة المنتخب: مهند محمد الخرافي، بدر ناصر الخرافي، وأحمد طاحوس الطاحوس (ممثل الهيئة العامة للاستثمار)، شركة فجر النسيم ويمثلها حسام فوزي الخرافي، شركة نسيم الدلتا ويمثلها خالد علي الغانم، شركة عبير الشروق ويمثلها طلال جاسم الخرافي، شركة جوهرة جبلة ويمثلها فيصل نزار النصف، وشركة دانة القبلة ويمثلها خالد وليد الفلاح.

وأوضحت زين أن مجلس إدارة المجموعة الجديد انتخب مهند محمد الخرافي رئيسا لمجلس الإدارة، وبدر ناصر الخرافي نائبا لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين، وسكوت جيجنهايمر رئيسا تنفيذيا لعمليات المجموعة.

وكانت مجموعة زين أعلنت أنها رفعت أرباحها الصافية 2% عن العام الماضي، لتصل إلى نحو 157 مليون دينار، بربحية 40 فلسا للسهم الواحد، وأن إجمالي الإيرادات السنوية المجمعة بلغ 1.1 مليار دينار، فيما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات إلى نحو 512 مليون دينار (1.69 مليار دولار) بنسبة نمو بلغت 3%، وارتفعت قاعدة العملاء بنسبة 3%، حيث بلغت أكثر من 47 مليون عميل.

وقال رئيس مجلس الإدارة أسعد أحمد البنوان في الجمعية العمومية إن النتائج المالية تأثرت بالتوترات السياسية، والمخاطر الأمنية في بعض المناطق من أسواق المجموعة الرئيسية، هذا إلى جانب تقلبات أسعار صرف العملات والسياسات النقدية التي فرضت مؤخرا في بعض الأسواق، حيث كلفت الأخيرة من ناحية الإيرادات 92 مليون دولار، كما كلفت المجموعة 38 مليون دولار عن حجم الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات، و140 مليون دولار على مستوى الأرباح الصافية.

وأوضح البنوان قائلا: "واصلت المجموعة خططها الاستراتيجية في تنويع حجم أعمالها وسط التحولات الكبيرة في صناعة الاتصالات، كما أنها أحرزت تقدما في التركيز على الفاعلية التشغيلية لعملياتها، وتعزيز خططها في ترشيد التكاليف، والنفقات الرأسمالية، حيث بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية 635 مليون دولار (باستثناء زين السعودية)".