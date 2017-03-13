أرامكو السعودية تعين مستشاراً إعلامياً للطرح الأولي

قالت مصادر في قطاع النفط إن أرامكو السعودية اختارت "اف تي آي" للاستشارات التي مقرها الولايات المتحدة كمستشار إعلامي عالمي لطرحها العام الأولي المتوقع أن يكون الأكبر في العالم.

وفي الأشهر الأخيرة، عينت شركة النفط الوطنية العملاقة مستشارين للمساعدة في ترتيب الطرح. وقالت المصادر إن بنوك الاستثمار موليس وإيفركور وجيه.بي مورغان تشيس ستضطلع بدور، وإن الاختيار سيقع على مزيد من البنوك.

وقال أحد المصادر إن "اف تي آي" ستدعم فريق الاتصالات لدى أرامكو قبيل البيع لإدارة عاصفة الطرح الأولي".

وقالت المصادر إن المنافس الرئيسي لشركة "اف تي آي" في العرض كان شركة الاستشارات العالمية مجموعة برونزويك. وقالت أرامكو حينما اتصلت بها رويترز إنها "لا تعلق على شائعات أو تكهنات". وامتنع مسؤولون في برونزويك واف.تي.آي عن التعليق.

ولدى إدارة العلاقات العامة بأرامكو ما يزيد على 200 موظف وهي تتولى نشر مطبوعات الشركة والرد على استفسارات وسائل الإعلام وترتيب المناسبات ومهام أخرى وتدعم وزارة الطاقة بالموظفين وكتابة الخطب.