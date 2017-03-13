الخرافي: نتفاوض مع 3 شركات لشراء أبراج تابعة لـ"زين"

قال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي الجديد لمجموعة زين الكويتية، بدر الخرافي، خلال مقابلة له مع قناة "العربية"، إن هناك ثلاث شركات تم التفاوض معها لشراء أبراج زين في الكويت والسعودية، وأن الصفقة في مراحلها الأخيرة بانتظار الموافقات الرسمية.

وأضاف خلال اللقاء أن دخول شركات أجنبية لديها الخبرة للاستحواذ على هذه الأصول يعد خياراً أفضل ومناسباً بدل تأسيس شركة محلية، لأن الهدف هو استقطاب أموال خارجية من السوق الكويتي مما سينعش الاقتصاد الكويتي.

كما توقع الخرافي أداء أفضل لشركة زين السعودية في المرحلة المقبلة بعد تمديد رخصتها لمدة خمسة عشر عاما.

إلى ذلك، أجرت "مجموعة زين" تغييرات جوهرية في مجلس إدارتها، أبرزها انضمام أربعة أفراد من عائلة الخرافي، وخروج بنك الكويت الوطني، حيث انتخبت الجمعية العمومية أمس مجلسا جديدا برئاسة مهند الخرافي، الذي حل محل أسعد البنوان. بينما استمر بدر ناصر الخرافي كنائب للرئيس، لكنه استلم إضافة لذلك منصب الرئيس التنفيذي محل Scott Gegenheimer الذي أصبح رئيساً تنفيذياً للعمليات.

وكانت مجموعة الخرافي باعت شركة "أمريكانا" وسددت نحو 700 مليون دينار من مديونية زين للبنوك.

كذلك أقرت الجمعية توزيع 35% نقدا عن العام الماضي.