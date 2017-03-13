"اتصالات" الإماراتية قد تبيع حصتها بالوحدة النيجيرية

قال مصدران إن مؤسسة #الإمارات_للاتصالات (اتصالات) ومقرها أبوظبي تدرس بيع حصتها في اتصالات نيجيريا بعدما تخلفت الوحدة عن سداد قرض بقيمة 1.2 مليار دولار لكنها تريد إعادة هيكلة ديون وحدتها قبل البدء في عملية البيع.

وقال أحد المصدرين لوكالة رويترز إن #اتصالات ستلتقي مع الدائنين المحليين في نيجيريا يوم الثلاثاء أو الأربعاء لبحث التخلف عن سداد القرض، مضيفا أن الشركة الإماراتية تتطلع لحل مشكلة القرض وستبحث عن سعر جيد لبيع حصتها.

وقال أحمد بن علي، نائب رئيس أول في اتصالات، إن المجموعة لا تعلق على شائعات أو تكهنات بالسوق. ولم يتسن الحصول على تعقيب من اتصالات نيجيريا.