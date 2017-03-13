"الحمادي للتنمية" تنهي الأعمال الإنشائية لمستشفى النزهة

أعلنت شركة #الحمادي_للتنمية والاستثمار #السعودية انتهاء الأعمال الإنشائية في #مستشفى_الحمادي فرع النزهة وبدء التشغيل التجريبي للمستشفى ابتداء من اليوم من خلال تشغيل مرافق المستشفى والأجهزة الطبية والإلكتروميكانيكية ومعايرتها وجاري العمل على استكمال الكوادر الطبية والإدارية اللازمة لأعمال التشغيل الفعلي للمستشفى.

وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 823 مليون ريال متضمنة تكلفة الأرض، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن موعد التشغيل الفعلي لاحقا بعد الحصول على كافة التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

وأقيم مستشفى الحمادي فرع النزهة بالرياض على أرض مساحتها 21,809 متر مربع، ويتكون من 6 طوابق فوق الأرض وطابقين تحت الأرض بالإضافة لمبنى متعدد الطوابق لمواقف السيارات، تصل الطاقة الاستيعابية للمستشفى إلى 650 سريرا متضمنة 75 سريرا عناية فائقة و320 سريرا للإقامة الطويلة والتأهيل بالإضافة الى 64 عيادة خارجية.