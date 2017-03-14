الكويت تشتري حصة في "تيمز ووتر" البريطانية

اتفق كونسورتيوم يضم مستثمرين كويتيين وكنديين على شراء حصة أقلية في شركة تيمز ووتر البريطانية من صناديق تديرها مجموعة ماكواري الاسترالية لينهي استثمار المجموعة الذي امتد 11 عاما في أكبر شركة مياه بريطانية.

والصفقة هي أحدث عملية استحواذ كبيرة لمستثمرين أجانب في قطاع البنية التحتية البريطاني في الوقت الذي تتطلع فيه صناديق معاشات التقاعد وصناديق الثروة السيادية وغيرها للاستفادة من عوائد منتظمة يصعب العثور عليها في أسواق مالية أخرى.

وتشتري شركة بورياليس للبنية التحتية، وهي استثمار تابع لصندوق معاشات تقاعد كندي، والذراع الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار الكويتية حصة نسبتها 26 في المئة من كيمبل ووتر هولدنجز الشركة القابضة لتيمز ووتر.

وتقول بورياليس، مدير استثمارات البنية التحتية لصندوق أو.إم.إي.آر.إس وهو صندوق تقاعد لموظفي بلدية أونتاريو، ورين هاوس للبنية التحتية، ذارع البنية التحتية التابع للهيئة العامة للاستثمار الكويتية، إنهما اتفقتا على شراء الحصة من ماكواري انفراستركتشر آند ريل أسيتس.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية بعد.

وتيمز ووتر أكبر شركة مقدمة لخدمات المياه والصرف الصحي في بريطانيا ولديها 15 مليون عميل في لندن ومنطقة تيمز فالي والمناطق المجاورة. وتضخ الشركة 2.6 مليار لتر من مياه الشرب يوميا.