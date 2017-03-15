الكهرباء السعودية تناقش مع حاملي صكوكها تمديد الاستحقاق

أعلنت الشركة #السعودية للكهرباء عزمها إجراء مناقشات حول تمديد تاريخ الشراء المتعلق بصكوكها.

وقالت الشركة إنها ستُجري مناقشات مع الراغبين من حملة إصدارها الثالث الذي ينتهي في 2030.

وفي حال عدم رغبة بعض حملة الصكوك في تمديد تاريخ الشراء، أو عدم الاتفاق حول أحكام التمديد، ستقوم الشركة بشراء الصكوك وفقاً للخيار الأول الذي منحته عند إصدار الصكوك، وهو العاشر من مايو المقبل.

كما أعلنت الشركة #السعودية_للكهرباء عن تفويضها لكل من "الأهلي المالية" و"سامبا" و HSBC كمستشارين لمناقشة أحكام التمديد المقترح مع حملة الصكوك.

وسيتطلب تنفيذ أي تمديد مقترح عقد جمعية خاصة لحملة الصكوك، والحصول على الموافقات الرسمية.