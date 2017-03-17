شبح الإفلاس يطارد "توشيبا".. والحكومة ترفض دعمها

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، إن الحكومة اليابانية لا تدرس خطوات لدعم شركة "توشيبا" المتعثرة.

وأحجمت توشيبا هذا الأسبوع عن إعلان نتائجها المالية المدققة للربع الثالث مرة ثانية، معلنة أنها ستدرس بيع حصة أغلبية في وحدة وستنجهاوس للطاقة النووية التي تواجه صعوبات مالية.

وكانت مصادر قد أشارت في وقت سابق إلى أن صندوقاً تدعمه الحكومة قد يستثمر كمساهم أقلية في أنشطة رقائق الذاكرة التابعة لتوشيبا والتي تدرس الشركة بيعها لجمع سيولة.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن وزير الصناعة الياباني هيروشيجي سيكو قوله للصحافيين اليابانيين، أمس الخميس، إنه اتفق مع وزيري الطاقة والتجارة الأميركيين على تبادل المعلومات بخصوص التطورات التي تتعلق بشركة توشيبا ووحدتها وستنجهاوس الأميركية للطاقة النووية.

وجاءت تصريحات سيكو بعد محادثات في واشنطن مع وزير الطاقة الأميركي ريك بيري، ووزير التجارة الأميركي ويلبور روس.