أليطاليا تنوي تسريح 16% من موظفيها للعودة للربحية

قال مسؤولون نقابيون إن الخطة الجديدة لإعادة هيكلة أليطاليا تتضمن الاستغناء عن 16 بالمئة من قوة العمل وتقليص رواتب أطقم الطائرات بما يصل إلى الثلث في محاولة أخيرة للعودة بشركة الطيران الإيطالية إلى الربحية.

تسابق الناقلة الوطنية الإيطالية، التي لم تحقق أرباحا سنوية إلا مرات قليلة على مدى تاريخها البالغ 70 عاما، الزمن لنيل الدعم النقابي لأحدث خطط إقالتها من عثرتها مع سعيها للحصول على التمويل وتفادي وقف تسيير طائرات.

لكن النقابات دعت إلى إضراب لمدة 24 ساعة يوم الخامس من ابريل نيسان بعد إجراء مناقشات مع إدارة أليطاليا. تشمل خطط الشركة تسريح 2037 موظفا بالخدمات الأرضية من إجمالي قوة العمل البالغة 12 ألفا و500 شخص.

وقالت النقابات إن الخطة تشمل خفض أجور أطقم الرحلات 32 بالمئة والطيارين بين 22 و28 بالمئة.

وقال كارمر بال الرئيس التنفيذي لأليطاليا إن تخفيضات الوظائف "مؤلمة لكن ضرورية".

كانت الشركة التي تملك الاتحاد للطيران التي تتخذ من أبوظبي مقرا 49 بالمئة فيها قالت هذا الأسبوع إنها تتوقع العودة إلى الربحية بنهاية عام 2019 عن طريق خفض تكاليف التشغيل والعمالة بواقع مليار يورو (1.1 مليار دولار) خلال الأعوام الثلاثة المقبلة وتعديل نموذج عمل الرحلات القصيرة والمتوسطة.