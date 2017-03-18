سينوبك تقترب من شراء أصول شيفرون بجنوب أفريقيا

قالت مصادر مطلعة إن سينوبك الصينية تقترب من إبرام صفقة لشراء الأصول النفطية لشركة شيفرون بجنوب أفريقيا بمقابل يصل إلى مليار دولار لتحصل بذلك على أول مصفاة تكرير كبيرة لها في القارة.

عرض سينوبك، وهي أكبر شركة لتكرير النفط في آسيا، هو الأخير الباقي لتقترب الشركة من إبرام صفقة مع شيفرون بعد مزايدة امتدت ما يزيد على العام لبيع أنشطة تكرير وبيع بالتجزئة ومنشآت تخزين.

كانت رويترز قالت العام الماضي إن توتال الفرنسية للنفط وجلينكور لتجارة السلع الأولية وجانفور يدرسون الاستحواذ على تلك الأصول.

وقالت مصادر إن رغبة حكومة جنوب أفريقيا في استمرار عمل المصفاة كان عقبة رئيسية أمام المشترين الذين فضلوا تحويل الموقع إلى منشأة للتخزين تعود بأرباح أكبر.

وقالت المصادر إن سينوبك تجرى مناقشات مع الحكومة بشأن سبل الإبقاء على عمل المصفاة البالغة طاقتها 110 آلاف برميل يوميا في كيب تاون لكن المحادثات لا تزال عرضة للفشل.

وامتنعت سينوبك عن التعليق. وقال برادن ريدال المتحدث باسم شيفرون "عملية تلقي عروض إبداء الاهتمام بالحصة البالغة 75 بالمئة مستمرة." وجرى الإعلان عن خطط بيع حصة الشركة في الأنشطة الجنوب الإفريقية بما في ذلك مصفاة كيب تاون للمرة الأولي في يناير كانون الثاني 2016.