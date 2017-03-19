انطلاق المعرض الثاني لـ"وظف" بمشاركة 50 شركة مصرية

نظم اليوم موقع "وظف" الجولة الثانية من معرض التوظيف لمبرمجي تطبيقات الموبايل، والذي ترعاه شركة "غوغل" بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر.

وأعربت مدير برامج التسويق في موقع "وظف"، دينا خضر، عن سعادتها بالمشاركة الواسعة من جانب الباحثين عن العمل في هذا المعرض الذي يعد المعرض الوحيد في مصر الذي يستهدف مبرمجي تطبيقات الموبايل، وخلال هذه الدورة استضاف المعرض أكثر من 50 شركة من كبريات شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة في مصر، التي وفرت بدورها أكثر من 400 فرصة عمل لمبرمجي تطبيقات الموبايل في مصر.

وفي نطاق دعمها المستمر لرواد الأعمال ومبرمجي الموبايل المهتمين بالعمل في الشركات الناشئة، حرصت "وظف" في هذه الدورة على إدراج أكبر الشركات الناشئة في مصر والشرق الأوسط مثل Careem، VezeetaوOtlob، إضافة إلى دورها الرئيسي في توفير فرص العمل، ابتكرت وظف طريقة جديدة للتواصل مع زائري المعرض من خلال فريق وظف الاستشاري الذي يعمل على تقديم الاستشارات المهنية وتوجيه الزائرين لفرص العمل المناسبة لهم.

وأضافت خضر أنه من بين أكثر من خمسة آلاف فرصة عمل متاحة حاليا على موقع وظف، تمثل فرص العمل في مجال تطوير البرمجيات و برمجة الموبايل بالأخص أكثر من 10% من قوة السوق المصري".