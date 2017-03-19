سوليدرتي: أرباح تشغيلية وراء خفض الخسائر لأقل من 50%

أرجع الرئيس التنفيذي لـ " #سوليدرتي_السعودية"، بدر العنزي، في مقابلة مع قناة "العربية"، تقليص #الخسائر_المتراكمة ما أدى لتعديل وضع الشركة في سوق السعودية إلى الأرباح التشغيلية التي حققتها الشركة في الربع الأول من العام الحالي.

وكانت إدارة سوق #الأسهم_السعودية " #تداول"، قد قررت تعديل وضع الشركة بعد انخفاض خسائرها المتراكمة عن 50% من رأسمالها، حيث تم حذف العلامة المتعلقة بالخسائر المتراكمة.

وأضاف العنزي أن أسباب خسائر الشركة تعود إلى ظروف السوق، حيث مرت السوق في مرحلة من المراحل بمشاكل خاصة بالتسعير في 2012 و2013 وهذا أثر على الشركات بالكامل، ومن بينها سولديرتي السعودية.

ولفت العنزي إلى أنه وفي المقابل قد وضع مجلس إدارة الشركة خطة خمسية لمدة 5 سنوات، حيث تم العمل مع الخبير الاكتواري وتحليل المشاكل الموجودة في السوق بهدف تفاديها.

وتوقع العنزي أن تتكرر #الأرباح التشغيلية للشركة، خاصة وأنه جاري تنفيذ الخطة الخمسية الموضوع للسنوات القادمة.

وكانت شركة سولديرتي قد أعلنت الخميس الماضي، خفض كامل خسائرها المتراكمة بعد تخفيض رأس المال؛ لتحقق أرباحاً بلغت 25.05 مليون ريال، تمثل 10.02% من رأس المال بعد التخفيض.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة، في اجتماعها 8 مارس، على تخفيض رأس المال من 555 مليون ريال إلى 250 مليون ريال.