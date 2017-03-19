تعيين الشيخ أحمد آل خليفة رئيساً لمجلس إدارة GFH

أعلنت اليوم مجموعة جي إف إتش المالية أن مجلس إدارتها المنتخب حديثا للفترة 2017 – 2019، عقد يوم الخميس الماضي اجتماعه الأول في مدينة أبوظبي، بحضور جميع أعضاء المجلس البالغ عددهم 10 أعضاء، حيث تمت تزكية الشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة لمنصب رئيس مجلس الإدارة الجديد للمجموعة، فيما تم تعيين الدكتور أحمد المطوع في منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.

وذكرت الشركة في بيان رسمي صدر عنها، أن "آل خليفة" يتمتع بخبرة تمتد لعقود من خلال تقلده للعديد من المناصب العليا في مجالات الصيرفة، والاستشارات والمناصب الوزارية، كما يتقلد عدة مناصب في عدد من مجالس الإدارات الأخرى.

ووفق البيانات فقد تم خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة في 01 مارس الجاري، تزكية مجلس إدارة جديد للمجموعة لفترة الثلاث سنوات القادمة (2017 - 2019)، حيث تم انتخاب الأعضاء الجدد، وهم أحمد بن خليفة آل خليفة، والدكتور أحمد خليل المطوع، وجاسم محمد الصديقي، وكمال عبدالله باحمدان، ومازن محمد السعيد، ومصبح سيف المطيري، وراشد ناصر الكعبي، وغازي فيصل الهاجري، وبشار محمد المطوع وهشام أحمد الريس.