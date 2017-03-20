أوريدو: تحولنا لشبكة رقمية متكاملة دعم أرباح المجموعة

قال محمد بن عبدالله آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة "أوريدو" الكويت خلال لقاء له مع قناة "العربية"، إن نمو الأرباح في العام الماضي يعود إلى تحول الشركة إلى شبكة رقمية متكاملة، وقد بدأتها العام الماضي باستحواذها على شركة FASTtelco للإنترنت في الكويت، وهو ما جاء بمصادر جديدة للإيرادات.

وأضاف "نجري عملية تحول نحو شبكة رقمية متكاملة وبدأنا بالاستحواذ على شركات إنترنت، استحوذنا العام الماضي على Fast Teleco لنقدم خدمات إنترنت وموبايل معا واستحواذنا على Fast Teleco ساهم في خلق إيرادات جديدة ونمو أرباح 2016.

وأوضح آل ثاني أن إدارة المجموعة لن تترد في أي استحواذ في سوق الهاتف الجوال اذا كانت هناك فرصة حقيقية ذات عائد جيد للمستثمرين، على الرغم من وجود تحديات كبيرة في هذا القطاع.

وعاد آل ثاني للتأكيد "الشركة تعاني من تقلبات العملات لكنها تتخذ إجراءات تحوطية، وقد ساهم تحوطنا من تقلب العملات ساهم في زيادة إيراداتنا".

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة أريد الكويت أن المجموعة استخدمت القروض وتنويع التعامل في العملات لتقليل المخاطر.

ولفت إلى أن الشركة لن تتردد في إتمام عملية استحواذ إذا ما وجدت فرصة بعائد جيد، حيث تنظر المجموعة في استحواذات في عالم الاتصالات المتنقلة.