جلوبال تليكوم تقر تخفيض رأس المال بـ304 ملايين جنيه

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة #جلوبال_تليكوم القابضة في #مصر على تخفيض رأس المال المصدر من 3.04 مليار جنيه إلى 2.73 مليار جنيه عن طريق إعدام أسهم خزينة.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع #البورصة_المصرية، الاثنين، إن الجمعية وافقت على تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة لتخفيض رأس المال بقيمة 304.2 مليون جنيه، بقيمة اسمية 0.58 جنيه للسهم.

ووافق مجلس إدارة جلوبال تليكوم على اعتماد تقرير الإفصاح للسير في إجراءات تخفيض رأس المال بمبلغ 304.25 مليون جنيه، طبقاً للمادة 48 من قواعد القيد، والمادة 52 من الإجراءات التنفيذية.

وقررت جلوبال تليكوم في يناير الماضي، شراء #أسهم_خزينة بهدف دعم إلغاء برنامج شهادات الإيداع الدولية، وتخفيض رأس المال وتعظيم القيمة للمساهمين.

ويبلغ رأسمال جلوبال تليكوم 3.04 مليار جنيه، موزعاً على 5.24 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.58 جنيه.