مدير تنفيذي جديد للمجموعة النفطية الجزائرية "سوناطراك"

المصدر: الجزائر - أ ف ب

أعلنت وزارة الطاقة الجزائرية أن مجلس ادارة شركة النفط العمومية "سوناطراك" اجتمع بطلب من الوزير نور الدين بوطرفة ووافق على تعيين عبد المومن ولد قدور مديرا تنفيذيا للشركة خلفا لأمين معزوزي.

وكان معزوزي استلم ادارة مجموعة سوناطراك، في مايو 2015 بعد تغييرات قام بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في البنوك والشركات الحكومية الكبرى.

والمدير الجديد للمجموعة النفطية الاولى في افريقيا، عبد المومن ولد قدور متخرجٌ من الجامعة الاميركية بماساشوستس "أم أي تي"، وكان مديرا للشركة المختلطة بين سوناطراك والمجموعة الاميركية "هاليبورتن" المسماة "براون اند روث كوندور".

وتضمن سوناطراك 95% من مداخيل البلاد من العملات الاجنبية، الا ان مداخيلها تقلصت الى حدود 20 مليار دولار في 2016، بسب انهيار اسعار النفط منذ صيف 2014.