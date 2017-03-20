%11 من شركات المنطقة فقط مستعدة لضريبة القيمة المضافة

أظهر مسح أجرته شركة إرنست آند يونغ أن 11% فقط من الشركات في دول #مجلس_التعاون الخليجي، قامت بتقييم أثر تطبيق #ضريبة_القيمة_المضافة وإجراء التعديلات اللازمة في نظمها المالية والتشغيلية والمعلوماتية.

وسيبدأ تطبيق #ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% في دول مجلس التعاون، اعتبارا من يناير المقبل.

وأشارت شركة إرنست آند يونغ إلى أن نصف #الشركات التي شملها المسح، لم تقم بأية استعدادات لبدء تطبيق الضريبة، بينما قامت 29% فقط من الشركات بدراسة بعض مواد القانون.

يشار إلى أنFitch Ratings قد حذرت الشهر الماضي، من أن تطبيق الضريبة قد يخلق مخاطر تشغيلية، ويضغط على التدفقات النقدية والأرباح لدى بعض الشركات في المنطقة.