الخطوط التركية:الحظر الأميركي على حمل إلكترونيات يشملنا

قالت شركة الخطوط الجوية التركية إنها واحدة من شركات الطيران التي يشملها حظر أميركي على حمل الركاب أجهزة إلكترونية أكبر من الهواتف المحمولة على متن الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة.

وأوضحت الشركة في بيان "قررت السلطات المعنية أنه لا ينبغي السماح بالأجهزة الإلكترونية الأكبر من الهواتف المحمولة أو الهواتف الذكية داخل الطائرة"، مضيفة أن الأجهزة الطبية مستثناة من ذلك.

وقال مسؤولون أميركيون لرويترز، أمس الاثنين، إن الركاب على متن بعض رحلات الطيران الخارجية المتجهة إلى الولايات المتحدة سيتعين عليهم إخضاع الأجهزة الإلكترونية الأكبر حجما من الهواتف المحمولة للفحص فور أن تطبق السلطات الأميركية حظرا جديدا لمواجهة تهديد إرهابي غير محدد.

وأضاف المسؤولون أن من المتوقع أن تعلن وزارة الأمن الداخلي القاعدة الجديدة اليوم.