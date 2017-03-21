شركات: لن نخطر بقيود على حمل إلكترونيات في رحلات أميركا

قالت شركتا #طيران_الإمارات و #الاتحاد_للطيران اليوم الثلاثاء إنهما لم تتلقيا إخطارا بأي قيود جديدة بشأن حمل #الأجهزة_الإلكترونية على متن الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة.



وقال مسؤولون أميركيون لرويترز أمس الاثنين إن من المتوقع ان تعلن وزارة الأمن الداخلي الثلاثاء أن المسافرين على متن بعض الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة سيكون عليهم إخضاع الأجهزة الإلكترونية الأكبر من الهاتف المحمول للفحص.



وقال المسؤولون إن القاعدة الجديدة تأتي في إطار التحرك لمواجهة تهديد إرهابي غير محدد.

وقال مصدر إن القاعدة الجديدة ستشمل ما بين 8 و10 شركات #طيران أجنبية. وأكد مسؤول حكومي آخر تقريرا نشرته وكالة أسوشييتد برس ذكر أن الحظر سيشمل 10 مطارات في 8 دول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وقالت متحدثة باسم طيران الإمارات لرويترز في بيان عبر البريد الإلكتروني "في الوقت الراهن لم نتلق أي إخطار بشأن تغييرات في القيود المفروضة على الأمتعة (التي يصطحبها الركاب) على متن الطائرة في الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة".



وقال متحدث باسم الاتحاد للطيران إن الشركة التي تتخذ من #أبوظبي مقرا لم تتلق أي توجيهات جديدة.



وطيران الإمارات هي أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط تشغل رحلات إلى الولايات المتحدة حيث تطلق رحلات يومية إلى 12 وجهة بينما ترسل الاتحاد رحلات يومية إلى 6 مدن أميركية.



وفي يوليو 2014 عززت وزارة الأمن الداخلي إجراءات الأمن على متن الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة بما يتطلب فحصا دقيقا لأجهزة الهاتف المحمول والأجهزة الإلكترونية الأخرى وتشغيل تلك الأجهزة قبل السماح للركاب بالصعود إلى الطائرات على متن الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة.