هذه شركات الطيران الممنوعة من حمل إلكترونيات لأميركا

ارتفع عدد الشركات المشمولة بقرار السلطات الأميركية منع حمل أجهزة إلكترونية داخل مقصورات طائرات إلى 9 #شركات_طيران قادمة من 8 دول في #الشرق_الأوسط إلى الولايات المتحدة بسبب مخاطر من حدوث اعتداءات "إرهابية".

وشملت قائمة الشركات أكبر مشغل للطيران في الشرق الأوسط #طيران_الإمارات والخطوط الجوية التركية و #طيران_الاتحاد والخطوط الملكية الأردنية و #مصر_للطيران والخطوط الجوية #السعودية، بالإضافة إلى شركات أخرى.

وسيكون أمام هذه الشركات التي تسير رحلات مباشرة من #دبي أو #اسطنبول نحو الولايات المتحدة مهلة 96 ساعة (أربعة أيام) اعتباراً من الساعة 7.00 بتوقيت غرينتش الثلاثاء لمنع ركابها من حمل أجهزة إلكترونية أكبر من هاتف نقال.

وستطلب وزارة الأمن الداخلي من المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة من مطارات في الأردن ومصر وتركيا والسعودية والإمارات والكويت والمغرب وقطر فحص أجهزتهم الإلكترونية التي يزيد حجمها على حجم جهاز الهاتف المحمول مثل أجهزة الكمبيوتر اللوحي والمحمول ومشغلات اسطوانات الفيديو الرقمية المحمولة والكاميرات.



وتقع المطارات التي تشملها القيود الجديدة في العاصمة الأردنية #عمان والقاهرة و #الكويت و #الدوحة ودبي واسطنبول و #أبوظبي والدار البيضاء بالمغرب و #الرياض وجدة بالسعودية.



وقال مسؤولون حكوميون كبار إن المطارات تخدمها 9 شركات طيران وتسير نحو 50 رحلة مباشرة من هذه المدن إلى الولايات المتحدة يوميا وتشمل هذه الشركات الخطوط الملكية الأردنية ومصر للطيران والخطوط الجوية التركية والخطوط العربية السعودية والخطوط الجوية الكويتية والخطوط الملكية المغربية والخطوط الجوية القطرية وطيران الإمارات والاتحاد للطيران.



وأمام شركات الطيران مهلة غايتها يوم الجمعة للالتزام بالقيود الجديدة والتي ستطبق إلى أجل غير مسمى.



وقال مسؤولون إن شركات الطيران الأميركية لم تتأثر بالقيود الجديدة لأنها لا تسير رحلات مباشرة إلى الولايات المتحدة من هذه المطارات. لكن الإجراءات الجديدة تنطبق على المواطنين الأميركيين الذين يسافرون على تلك الرحلات ولا تنطبق على أفراد الأطقم على هذه الطائرات.