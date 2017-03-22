هل ينجح الآيفون الأحمر والآيباد الأرخص بدعم مبيعات آبل؟

كشفت شركة #آبل #الأميركية عن أحدث نسخة من جهاز iPad بالحجم الأكثر رواجا لديها، وبأرخص #سعر على الإطلاق، إلى جانب هاتف iPhone 7 بلون أحمر لامع، لتساهم مبيعاتهما في محاربة الإيدز.

وسيتم تسعير الـ iPad# الجديد ابتداء من 229 دولارا، في حين يبدأ سعر الهاتف الجديد من 749 دولارا، ومن المرتقب إصدارهما في الأسواق في الرابع والعشرين من الشهر الحالي.

يذكر أنه خلال العام الماضي، سجلت شركة آبل نموا في المبيعات في قطاع الخدمات فقط، والذي يتضمن apple Music والمتجر الإلكتروني للتطبيقات App Store وسجلت تراجعا في مبيعات الآيفون.