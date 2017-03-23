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أرامكو تعين سامبا كابيتال مستشاراً للطرح المحلي

المصدر: العربية.نت
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أبلغت مصادر مصرفية وكالة رويترز، اليوم الخميس، أن شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية اختارت سامبا كابتال واحدا من بنكين للعمل كمستشار في بيع أسهمها بالرياض.

وتتنافس ما لا يقل عن 6 بنوك استثمار على تقديم المشورة لأكبر منتج للنفط في العالم بخصوص الإدراج بسوق الأسهم في الرياض.

وتستهدف السعودية إدراج ما يصل إلى 5% من أرامكو في البورصة المحلية وفي سوق أجنبية واحدة أو أكثر ضمن طرح عام أولي قد يجمع 100 مليار دولار.

وكانت مصادر مطلعة أبلغت رويترز، أنه تم تكليف جيه.بي مورغان واتش.اس.بي.سي بالعمل في الإدراج العالمي لأرامكو السعودية.

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