"سينوك" تعلن أسوأ نتائج منذ 2011 وتتوقع زيادة الإنتاج

أعلنت شركة إنتاج النفط والغاز البحري الصينية "سنوك" أسوأ نتائج سنوية لها منذ 2011 على الأقل، حيث هوت إيرادات أنشطة النفط والغاز الأساسية 17% العام الماضي، لكن سينوك تتوقع زيادة الإنتاج في 2017 مع انتعاش أسعار الخام.

وقالت سينوك إن صافي الربح بلغ 637 مليون يوان، ما يعادل 92.5 مليون دولار في 2016 بانخفاض نحو 97% من 20.2 مليار يوان في 2015.

وتراجع إجمالي إيرادات النفط والغاز إلى 121 مليار يوان من 147 مليار يوان في 2015.

وقال جوردون كوان، المحلل لدى نومورا للأبحاث "استطاعت سنوك اقتناص ربح ضئيل بفضل كفاءة إدارة التكاليف وانتعاش سعر النفط خلال الربع الرابع".

تأتي النتائج الضعيفة للشركة العام الماضي مع قيام سنوك بتقليص استثمارات المنبع وخفض الإنتاج في ظل تراجع أسعار النفط والغاز.

وقالت الشركة المملوكة للدولة، إن سعر بيع إنتاجها من النفط بلغ 41.40 دولار للبرميل في 2016 بانخفاض 19% عن 2015. وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي 14.6% عن السنة السابقة.

وتراجع إجمالي إنتاج النفط والغاز 3.8% إلى 476.9 مليون برميل من المكافئ النفطي في أول انخفاض منذ 2012.