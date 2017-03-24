"دي إتش أل" تستثمر 62 مليون درهم للتوسع في مطار دبي

تعمل "دي إتش أل" حالياً على توسيع مركزها الإقليمي في دبي، والذي يقع في المبنى 2 من مطار دبي الدولي، باستثمار يبلغ 62 مليون درهم، ما يسهم في زيادة المساحة المبنية إلى أكثر من 7 آلاف متر مربّع، ويعزز قدرة الشركة على مناولة أكثر من 5 آلاف شحنة في الساعة.

وقال مدير شركة "دي إتش أل إكسبرس" في الإمارات حسب جيف والش إن التوسيعات في مركز الشركة الإقليمي في مطار دبي تتضمن تسهيلات عمليات التصدير والترانزيت والاستيراد ومركز جمارك في الموقع للتخليص ومنطقة انتظار السندات (الطرود)، وهي تغذي عمليات التوزيع بين القارات والمنطقة جواً ومركز توزيع عبر الشبكة البرية، كما تتضمن هذه التسهيلات نظام نقل آلياً مع جهاز مسح مزدوج بأشعة إكس للطرود والمنصات وأكثر من 170 كاميرا موزعة عبر التسهيلات، بحسب الاتحاد.

وأَضاف، تستثمر دي إتش أل بقوة عبر المنطقة لدعم التطوّرات الحاصلة في الحركة التجارية في بلدان الخليج العربي، لافتاً إلى أن إطلاق مرافق عمليات دي إتش أل ميدان البرية في العام 2014 باستثمار بلغ 100 مليون درهم، ما يلبي متطلبات قطاع اللوجستيات الدائم النمو في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن هذه التسهيلات المتميزة ستسمح لشركة دي إتش إل بالاستمرار في تطوير نطاق عملها ضمن المنطقة، وبالتالي توفير أوقات ترانزيت أفضل لعملائها.

وتمتد هذه التسهيلات على مساحة 186 ألف قدم مربّعة، وتتضمن هذه التسهيلات حزام نقل يمتد على طابقين بطول 300 متر، أي ما يوازي ارتفاع برج العرب، كما تم افتتاح المقر الرئيس الجديد الذي يمتد على مساحة 4650 متراً مربّعاً.

وعلى المستوى الإقليمي، قال والش "افتتحنا مرافق العمليات الأرضية والجوية في جدة بالمملكة العربية السعودية بتكلفة 90 مليون ريال سعودي في مطار الملك عبد العزيز الدولي، والذي يتضمن تسهيلات تخليص مذهلة لتلبية متطلّبات كامل المنطقة الغربية وستؤثر عمليات التوسّع في السعودية والإمارات إيجابياً على العديد من المناطق والبلدان حول العالم".

وأفاد أن الشركة حازت مؤخراً شهادة المشغل الاقتصادي المعتمد (AEO) من قبل جمارك دبي في مجال الخدمات اللوجستية السريعة في المنطقة، وساهمت هذه الشهادة في تصدرها شركات الخدمات اللوجستية في الإمارات واكتساب العديد من الامتيازات، بما في ذلك المعاملة التفضيلية والأولوية من قبل الجمارك.

وتمتلك الشركة 7 منشآت في الإمارات تتوزع في كل من أبوظبي والعين والشارقة وجبل علي ومنطقة ميدان في دبي والمنطقة الحرة في مطار دبي ومطار دبي المبنى 2، كما تمتلك الشركة 32 نقطة خدمة عبر الإمارات.