مصادر للعربية: "إعمار مولز" تقدم عرضا لشراء "سوق.كوم"

قالت مصادر لقناة "العربية" إن شركة #إعمار_مولز قدمت عرضا بقيمة 800 مليون دولار لشراء موقع "سوق.كوم"، في أحدث تطور على صفقة البيع المحتملة لمنصة التجارة الإلكترونية.

وكانت وكالة بلومبيرغ نقلت عن مصادر الشهر الحالي أن شركة "أمازون" استأنفت المفاوضات للاستحواذ على موقع "سوق.كوم" بقيمة تصل إلى 650 مليون دولار.

وكانت المحادثات بين الطرفين لإتمام عملية الاستحواذ في يناير الماضي قد توقفت لعدم الاتفاق على السعر.

وحصلت "سوق.كوم" على 275 مليون دولار من مجموعة من المستثمرين العالميين خلال العام الماضي، من بينهم Tiger Global الأميركية و Naspers الجنوب إفريقية، فيما تم تقييم الشركة في ذلك الوقت بمليار دولار.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت "سوق.كوم" تعيين Goldman Sachs لبيع حصة لا تقل عن 30% من الشركة لمستثمر استراتيجي.