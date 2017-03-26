أرباح بايونيرز القابضة المصرية تقفز بـ90% في 2016

أعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، أنها تمكنت من تحقيق صافي أرباح بلغ نحو 156.26 مليون جنيه مصري، حتى نهاية العام الماضي، مقابل نحو 82.26 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام 2015، بزيادة تقترب من نحو90%.

وأوضحت الشركة لدى الكشف عن نتائج أعمالها عن العام الماضي، أن إجمالي إيرادات نشاط المجموعة بلغ نحو 6.88 مليار جنيه، مقابل نحو 4.4 مليار جنيه عن الفترة المماثلة، بنسبة نمو تقدر بنحو 56.2%.

وبلغ صافي الأرباح قبل خصم حقوق الأقلية نحو 1.084 مليار جنيه مقابل نحو 802.35 مليون جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو 35.2%. فيما بلغ صافي الأرباح بعد الخصم نحو 704.2 مليون جنيه مقابل نحو 542 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام 2015 بنسبة زيادة تقدر بنحو 29.9%.

وبلغ إجمالي الأصول نحو 23.032 مليار جنيه مصري مقابل نحو 21.055 مليار جنيه خلال العام 2015 محققاً معدل نمو بلغت نسبته نحو 9.4 %.

وأوضحت نتائج أعمال الشركة أن صافى رأس المال العامل بلغ بنهاية عام 2016 نحو 12.952 مليار جنيه مصري مقابل نحو 12.316 جنيه محققا معدل نمو بلغت نسبته نحو 5.2%.

وبلغ إجمالي الاستثمار في نهاية عام 2016 نحو 32.395 جنيه مصري مقابل نحو 29.831 جنيه عن عام 2015 محققا ارتفاع قدره 8.6%.

وأوضحت الشركة أن العام 2016 شهد استمراراً للنمو المتتالي في أرباح الشركة التي تتحقق سنويا منذ عام 2008 ويظهر ذلك في المؤشرات المالية من عام لآخر، حيث شهد عام 2016 زيادة نسب مساهمة الشركة في معظم الشركات التابعة وخاصة المقيدة بالبورصة المصرية.

كما تم تنفيذ عرض الشراء المقدم من الشركة على أسهم شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف – يونيباك وتم شراء الأسهم التي استجابت للعرض بنسبة 44.018% لتصل نسبة ما تملكه الشركة والمجموعة المرتبطة بها لنسبة 77.25% من أسهم الشركة.

كما تم استكمال عرض الشراء المقدم على أسهم شركة القاهرة للإسكان والتعمير وتم شراء الأسهم التي استجابت لاستكمال العرض بنسبة 12.88% لتصل نسبة ما تملكه الشركة والمجموعة المرتبطة بها إلى ما نسبته 80.58% من أسهم الشركة.