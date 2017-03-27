"إعمار مولز" تؤكد تقدمها بعرض لشراء "سوق.كوم"

أكدت شركة إعمار مولز تقديمها عرضا بقيمة 800 مليون دولار للاستحواذ على منصة التجارة الإلكترونية Souq.com، مشيرة إلى أن العرض لم يتم قبوله حتى الآن.

وقالت الشركة إن العرض جاء تماشيا مع استراتيجية مواءمة التجارة الإلكترونية مع التسوق الفعلي.

وأضافت إعمار مولز في بيان إلى السوق، أنه في حال الحصول على الموافقة، فإن التأثير على أرباح الشركة لن يكون جوهريا.

وكانت وكالة بلومبيرغ نقلت عن مصادر الشهر الحالي أن شركة "أمازون" استأنفت المفاوضات للاستحواذ على موقع "سوق.كوم" بقيمة تصل إلى 650 مليون دولار.

وكانت المحادثات بين الطرفين لإتمام عملية الاستحواذ في يناير الماضي قد توقفت لعدم الاتفاق على السعر.

وحصلت "سوق.كوم" على 275 مليون دولار من مجموعة من المستثمرين العالميين خلال العام الماضي، من بينهم Tiger Global الأميركية و Naspers الجنوب إفريقية، فيما تم تقييم الشركة في ذلك الوقت بمليار دولار.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت "سوق.كوم" تعيين Goldman Sachs لبيع حصة لا تقل عن 30% من الشركة لمستثمر استراتيجي.