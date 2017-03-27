موديز تعدل نظرتها لدار الأركان من سلبية إلى مستقرة

أعلنت شركة دار الأركان، تعديل وكالة التصنيف الائتماني الدولية موديز للنظرة المستقبلية للشركة من سلبية إلى مستقرة، بينما أكدت الوكالة تصنيفها الائتماني للشركة عند (B1) في أعقاب مراجعتها الأخيرة لأداء الشركة.

وأوضحت الشركة أن موديز اعتبرت في بيان صحافي أن رفع النظرة المستقبلية لشركة دار الأركان من سلبية إلى مستقرة يعكس حقيقة أنه على الرغم من الظروف الصعبة والتحديات التي شهدها عام 2016، إلا أن شركة دار الأركان واصلت إظهار مرونة مالية أدت إلى خلق تدفقات نقدية حرة مكنتها من الوفاء بالتزاماتها المالية.

وذكرت موديز أن البيئة التشغيلية التي تعمل بها الشركة ستستقر في عام 2017، وسوف تؤدي مبادرات الدولة لدعم القطاع غير النفطي إلى تطوير القطاع العقاري في المملكة.