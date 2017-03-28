لماذا اختارت "سوق.كوم" أمازون شريكاً لعملياتها؟

نجح موقع "أمازون" العالمي في التوصل إلى اتفاق لشراء "سوق.كوم"، أكبر موقع لتجارة التجزئة عبر الإنترنت في الشرق الأوسط، بعد منافسة مع مجموعة "إعمار مولز" الإماراتية العملاقة، بحسب ما جاء في بيان مشترك الثلاثاء.

وقال "أمازون" و"سوق.كوم" في بيان إن "الانضمام إلى عائلة أمازون سيتيح لموقع سوق.كوم مواصلة النمو وتقديم عروض إضافية للزبائن".

وأضافا أن حيازة "أمازون" لموقع "سوق.كوم" ستتم في وقت لاحق من العام الحالي بعد الاتفاق بين الطرفين على "الشروط" النهائية.

وقال حسام صالح، خبير الاتصالات والإنترنت في مصر إن "سوق.كوم" اختارت شريكها الإلكتروني الجديد بعد موافقتها على عرض "أمازون" صباح اليوم لأسباب تتعلق بالتوافق بين أعمال الشركتين ورؤيتهما المستقبلية.

وأضاف صالح "تعد الصفقة أكبر صفقة في عالم التجارة الإلكترونية، ومتوقع أن تكون فوق 650 مليون دولار، غير أن قيمة الصفقة غير مهم، حيث رفض المؤسسون لسوق.كوم عروضاً أخرى أكثر قيمة، لأن الاستحواذ عن طريق أمازون ستسرع من احتمالية نمو الفرص بشكل أقوى، بسبب قاعدة المستهلكين الكبيرة في أسواق الشرق الأوسط والعالمية".

وقال "ما يجمع الشركتين أنهما بدأتا بشركات ريادي، لكن نمو سوق التجارة الإلكترونية الخصائص المشتركة والأهداف الاستراتيجية جمعت بين السوقين، بالإضافة لحرصهما على ارتقاء الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وجاء البيان بعد يوم من إعلان "إعمار مولز" أنها تقدمت بعرض بقيمة 800 مليون دولار لشراء "سوق.كوم". ولم يكشف البيان عن قيمة الاتفاق بين "أمازون" و"سوق.كوم"، لكن وكالة بلومبرغ ذكرت في وقت سابق أن "أمازون" عرض مبلغ 650 مليون دولار.

و"إعمار مولز" هي ذراع مراكز التسوق وتجارة التجزئة التابعة لشركة "إعمار العقارية" العملاقة في دولة الإمارات.

وتأسس "سوق.كوم" عام 2005 كموقع للمزادات إلا أنه توسع لاحقا ليصبح موقعا لتجارة التجزئة، ويوصف بأنه "أمازون الشرق الأوسط". وفي شباط/فبراير 2015 أعلن "سوق.كوم" أنه جمع 273 مليون دولار من مستثمرين دوليين لتمويل خططه للتوسع.