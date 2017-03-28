النفيسي: المزايا القابضة أثبتت جدراتها التشغيلية

قال رشيد النفيسي، رئيس مجلس الإدارة في شركة المزايا القابضة، إن "المزايا" أثبتت جدارتها مجددا في مختلف الميادين، كما أنها استطاعت أن تحافظ على أدائها المتنامي ونتائجها الإيجابية وقدرتها على مواصلة النمو والتطور متبوئة مكانتها بين شركات التطوير العقاري في المنطقة.

جاء ذلك في كلمة، أمام الجمعية العمومية للشركة عن العام الماضي، التي عقدت في الكويت، بنسبة حضور بلغت 73.5 %.

وأشار النفيسي إلى تحقيق الشركة في العام 2016 قفزات نوعية، الأمر الذي انعكس على جودة نتائجها المالية، وفقاً لاستراتيجيتها الرامية إلى ريادة السوق محلياً وإقليمياً، والقائمة على مبدأ التنويع والتوازن بين مصادر الدخل.

وأضاف أن "المزايا" نجحت خلال العام 2016 في تحقيق أرباح صافية بواقع 10.25 مليون دينار مقارنة بـ 9.32 مليون دينار كويتي في العام 2015 وبنسبة زيادة بلغت 10.02% علاوة على ربحية سهم بواقع 16.51 فلس في العام 2016 مقارنة بـ 15.04 فلس في العام 2015.

وبلغت إيرادات الشركة التشغيلية نحو 55.17 مليون دينار بنهاية العام 2016.

وأكد النفيسي أن الإيرادات جاءت كنتيجة مباشرة لعمليات التسويق المدروسة والمبيعات الكبيرة والثقة الوطيدة التي تحظى بها الشركة في الوسط العقاري، الأمر الذي نتج عنه تحقيق إيرادات من عمليات البيع بواقع 47.81 مليون دينار، فيما قفزت الإيرادات الناجمة عن عمليات التأجير بنسبة 15.19 % وبواقع 7.11 مليون دينار كويتي بنهاية العام 2016 مقارنة بـ 6.17 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام 2015.

وأكد أن مجلس إدارة شركة المزايا القابضة وفي ظل تحقيق إيرادات مميزة خلال العام 2016 حرص على رفع توصية بتوزيع أرباح بواقع 8% من القيمة الاسمية للسهم نقداً والتي تعادل 8 فلسات لكل سهم لجميع مساهمي الشركة.