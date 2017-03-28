"كريم" تفعّل خدماتها عبر تطبيق خرائط غوغل

في خطوة تهدف إلى تعزيز التزامها بتقديم تجربة نقل آمنة ومريحة للعملاء، أعلنت كريم، الشركة الرائدة في خدمة حجز سيارات الأجرة الخاصة عبر التطبيقات الذكية في المنطقة، تفعيل خدماتها عبر تطبيق خرائط غوغل على نظامي أندرويد وiOS في دولة الإمارات العربية المتحدة، في حين سيتم طرحها في جميع الأسواق الأخرى في المنطقة خلال الأسابيع المقبلة.

ويأتي دمج خدمات كريم مع خرائط غوغل بهدف توفير تجربة أكثر سرعة وسهولة لحجز سيارة أجرة خاصة عبر التطبيقات الذكية، إذ يمكن للعملاء أثناء بحثهم عن الوجهة التي يرغبون بالذهاب إليها على خرائط غوغل النقر على أيقونة حجز سيارة أجرة الموجودة أقصى يمين الشاشة، لتظهر بعد ذلك أقرب سيارة متوفرة من كريم، إضافة إلى الوقت المتوقع لوصول السيارة إلى العميل والتكلفة التقديرية للرحلة إلى الوجهة المختارة. وعند هذه المرحلة، سيكون باستطاعة المستخدمين فتح تطبيق كريم وتأكيد حجزهم، حيث سيتم ترحيل جميع تفاصيل نقطة الانطلاق والوصول تلقائياً إلى تطبيق كريم.

وقال وائل نافع، نائب رئيس المنتجات في كريم: "يُعد تطبيق خرائط غوغل الأوسع انتشاراً بين تطبيقات الملاحة والخرائط. ويتيح دمج خدمات التطبيقين للعملاء إمكانية الاستفادة من ميزات كلا التطبيقين في الوقت ذاته، ويقدّم ذلك تجربة سلسلة وغير متقطعة لحجز سيارة أجرة عبر تطبيق الهاتف الذكي، ما يوفر للعملاء الوقت والجهد وتجربة أكثر راحة لحجز سيارة أجرة خاصة".

وأضاف: "نحن متحمسون جداً لتبسيط حياة الناس باستخدام التطور التكنولوجي وإنشاء تحالفات مبتكرة، ولا نزال ملتزمين بهذه المهمة من خلال الابتكار المستمر وإطلاق حلول نقل رائدة لعملائنا".