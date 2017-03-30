دبي للاستثمار الصناعي:16 مليار درهم إجمالي أصول الشركة

قال محمد الرقباني مدير عام شركة دبي للاستثمار الصناعي إن الشركة ستركز على قطاعي الصحة والتعليم خلال الفترة الحالية، وذلك تماشياً مع استراتيجية دولة الإمارات بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص. وأضاف أن المحفظة الصناعية تشكل نحو 19% من أصول الشركة أي ما يعادل 3 مليارات درهم.

وأوضح خلال لقاء له مع "قناة العربية" أن الشركة تنشئ الآن جامعة "البلمند" اللبنانية وسيكون مقرها في مجمع دبي للاستثمار، لافتاً إلى أنها ستكون جاهزة للفصل الدراسي في 9 سبتمبر 2018.

وأشار إلى أن الشركة قدمت مشاريع عديدة في قطاعي الصحة والتعليم ومن أبرزها مستشفى كينجز كوليدج الذي لا يزال قيد الإنشاء حالياً في دبي، وجامعة "مودول فيينا" في دبي المتخصصة في مجال الفنادق والسياحة.

يشار إلى أن إجمالي أصول شركة دبي للاستثمار بلغت 16.11 مليار درهم بنهاية العام الماضي، ووصل إجمالي أصول الشركة في القطاع الصناعي إلى 3.05 مليار درهم.