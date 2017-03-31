الغلق مصير شركات تأمين سعودية لا تلتزم بخصومات المركبات

أكد متحدث شركات التأمين لدى #مؤسسة_النقد العربي السعودي عادل العيسى، أن شركات #التأمين التي لا تلتزم بتطبيق قرار تفعيل خصومات بوليصة التأمين الإلزامي على المركبات التي تتراوح مابين 15-30% حسب سنوات خلو سجل المطالبات التي تتراوح ما بين 1-3 سنوات ستكون مهددة بالإغلاق، لافتا إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من غد السبت.

وأضاف أن الشركة التي لم تطبق فهي بين خيارين: إما أن تتوقف عن العمل، أو ان تتعرض لعقوبة الاغلاق من قبل مؤسسة النقد " #ساما" متوقعا أن يسهم تنفيذ القرار في استقرار وتوازن القطاع، لافتا إلى أن النظام يشمل خصم آخر على التأمين بنوعية الإلزامي وضد الغير كخصم ولاء يصل إلى 10% في حال التجديد لدى الشركة السابقة، بحسب صحيفة "المدينة" السعودية.

وقد أوضحت "ساما" ان يوم السبت الموافق 1 /4 /2017 م هو مرحلة تنفيذ التعليمات الصادرة عنها في 2016 بشأن إلزام شركات التأمين عند تسعيرها بتقدم خصم لأصحاب السجلات الخالية من المطالبات، مشيرة في بيان لها أن نسبة الخصم تصل إلى 15% لسنة واحدة دون مطالبات وتزداد بزيادة عدد السنوات لتصل إلى 30% لمن لم توجد له مطالبات حتى 3 سنوات.