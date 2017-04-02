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أمريكانا توزع 615% وتنسحب من بورصة الكويت

المصدر: العربية.نت
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أوصى مجلس إدارة الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) الكويتية بتوزيعات قياسية تبلغ 615% من رأس المال، أو 615 فلساً للسهم.

ويصلُ إجمالي هذه التوزيعات إلى مئتين وأربعينَ مليوناً وخمسمئة وستين ألف دينار، أي ما يقاربُ ثمانمئة مليون دولار. وتأتي هذه التوزيعات غير المسبوقة بعد أشهرٍ من استحواذ أدبتيو الإماراتية على 93% من أسهم أمريكانا على مرحلتين، بسعر 2.56 دينار كويتي للسهم.

وتَقَدَمَ مجلسُ الإدارة الذي يمثل المالكين القدامى من مجموعة الخرافي باستقالته، وأوصى في اجتماعه الاخير بالانسحابِ من بورصة الكويت، وَفق ما كان متوقعاً.

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