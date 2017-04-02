الدار ترسي مشروع "مايان" السكني بـ500 مليون درهم

أرست شركة الدار العقارية، في أبوظبي، العقد الرئيسي لتطوير مشروع مايان، وهو مشروع سكني فاخر في جزيرة ياس، على شركة غنتوت للمقاولات العامة، بقيمة 500 مليون درهم.

وفقاً للعقد، ستقوم الشركة المطورة للمشروع بإنشاء خمسة أبراج تتكون من 11 طابقاً وتضم 512 وحدة سكنية، 19 منها عبارة عن فلل فاخرة ذات إطلالة ساحرة على شاطئ ياس بحسب صحيفة البيان.

قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة الدار العقارية: "انطلاقاً من كونه مجمعاً عصرياً يضم مجموعة من الوحدات السكنية الفاخرة في واحد من أكثر المواقع تميزاً في إمارة أبوظبي، تم إطلاق مشروع مايان لتلبية الطلب المتنامي على المشاريع العقارية في جزيرة ياس".

ويوفر المشروع تجربة معيشية عالمية المستوى، مما يشكل إضافة قيمة للمرافق التي تحتضنها الجزيرة.