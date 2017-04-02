العيسى لـ"العربية": خصومات تأمين السيارات ملزمة

قال عادل العيسى، المتحدث الرسمي باسم شركات التأمين، إن قرار إلزام شركات التأمين بمنح خصومات "لمن ليس لديهم مطالبات سابقة" يشمل أولئك الذين "لديهم حوادث، لكنهم لم يتقدموا بمطالبات إلى شركات التأمين".

وأضاف العيسى في مقابلة مع "العربية" أن "الحسابات الاكتوارية لا بد أنها أخذت بعين الاعتبار عدم تضرر الشركات ماليا من قرار الخصومات الإلزامية، الذي بدأ تطبيقه حيز التنفيذ مطلع أبريل الحالي" متوقعا أن "يساهم القرار في الحد من الحوادث، وتحسين السلوك المروري لدى السائقين".

وأشار إلى توقعات بتحسن سوق التأمين في السعودية، على الرغم من "مخاوف أثر الانكماش الاقتصادي، لكنها لن تؤثر على جميع الشركات".

وقال إن القرار "أصبح ملزما وسيستفيد منه جميع مالكي السيارات الذين ليس لديهم مطالبات تأمينية سابقة".

وكانت مؤسسة النقد العربي ساما، أعلنت البدء بتطبيق التعليمات الجديدة المتعلقة بتسعير تأمين المركبات، مطلع أبريل الحالي، حيث تنص التعليمات الجديدة على إلزام شركات التأمين بتقديم خصم على التأمين الإلزامي للمركبات لأصحاب السجل الخالي من المطالبات، واعتماد نسبة الخصم المقدمة على عدد السنوات لسجل المؤمن له دون أي مطالبات.

وتصل نسبة الخصم إلى 15% من السعر الأساسي الجديد، لسنة واحدة دون مطالبات، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات سجل العميل، لتصل إلى 30% لثلاث سنوات.

ونصت التعليمات على إمكانية تقديم خصم إضافي للعملاء، تقديراً لولائهم للشركة، تصل إلى 10% لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد، شرط ألا يكون هناك أي فترة فاصلة بين التغطية المقدمة.

كما أصدرت ساما تعليمات لتنظيم جمع وتبادل المعلومات التأمينية للمركبات، لتحسين قدرة شركات التأمين تحليل المخاطر التأمينية، والإسهام في الحد من عمليات الاحتيال في التأمين.