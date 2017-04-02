"أرامكو" توقع مذكرتي تفاهم مع أدنوك ومصدر الإماراتيتين

قالت أرامكو #السعودية الأحد إنها وقعت مذكرتي تفاهم مع شركة بترول #أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر".

وأضافت #أرامكو أنها ستتعاون مع أدنوك في "تحديد التقنيات التي يمكن أن تسهم في تحسين الأداء التشغيلي ورفع مستويات الكفاءة في مراحل سلسلة القيمة الهيدروكربونية والتنسيق في العمليات".

وتابعت أن الاتفاق مع #مصدر يهدف إلى "التعاون في مجال الأبحاث والتطوير في مجال #الطاقة المتجددة، وتوليد كهرباء نظيفة والتقاط الكربون" في السعودية والإمارات والعالم.

نشرت #أدنوك في حسابها الرسمي على تويتر أنها ستتعاون مع أرامكو في قطاع النفط والغاز.