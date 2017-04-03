تسلا تسجل رقماً قياسياً بمبيعات السيارات الكهربائية

سجلت شركة تسلا TESLA لإنتاج السيارات الكهربائية رقما قياسيا في الإنتاج والتسليم خلال الربع الأول من الحالي، تخطى 25 ألف مركبة، لتفوق متوسط التوقعات عند 24 ألف مركبة.

تأتي هذه النتائج الإيجابية في ظل تحضير شركة تسلا لإطلاق نموذج جديد من السيارات الكهربائية في يوليو.

ومن المرتقب أن يكون النموذج الجديد Model 3 أقل سعرا وأكبر حجما، مع الاتجاه نحو جعل النماذج الحالية أكثر حصرية.

يشار إلى أن القيمة السوقية للشركة تبلغ 45.5 مليار دولار، وقد قفز سعر أسهم الشركة 30% هذا العام، مع ترقب النموذج الجديد من السيارات، وعقب استحواذ شركة الإنترنت الصينية العملاقة Tencent Holdings على حصة 5% في تسلا.