شركة صينية تخطط لزراعة 150 ألف فدان قطن في مصر

تخطط شركة "شاندونج رويى جروب" الصينية لزراعة 150 ألف فدان #قطن، وإقامة مليون مغزل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد قاسم، نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، إن الشركة التقت المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والدكتور أحمد درويش، رئيس المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، وحسام خطاب، مساعد وزير التجارة والصناعة وبعض أعضاء المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، لبحث تنفيذ المشروع، بحسب صحيفة "البورصة" المصرية.

وأوضح أن الشركة بالتعاون مع المجلس الأعلى للصناعات النسيجية تقوم بإعداد دراسة جدوى المشروع خلال المرحلة الحالية، على أن يتم الانتهاء منها خلال 4 أشهر.

وأضاف أن شركة "شاندونج رويى جروب" الصينية تعمل كسلسلة إنتاج متكاملة، بدءاً من زراعة #القطن_المصري، مروراً بجميع مراحل الإنتاج وصولاً للملابس في شكلها النهائي.

وشدّد قاسم الذي يشغل رئاسة المجلس التصديري للملابس الجاهزة، على أهمية تقديم حوافز للشركة الصينية لجذبها للاستثمار في مصر، حيث تقوم خلال المرحلة الحالية بالتفضيل بين العديد من البلدان الأخرى.

وذكر أن مشروع المليون ونصف المليون فدان إحدى أهم المناطق التي تستهدفها الشركة لزراعة القطن.