معادن تتوقع شطب 2.9 مليار ريال من الأرباح المحتفظ بها

أعلنت شركة معادن في السعودية، عن أثر التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية على القوائم المالية للشركة، حيث تتوقع معادن تسجيل انخفاض في قيمة أصول أعمال الألمنيوم، إضافة إلى الممتلكات الاستثمارية في مشروعها المشترك مع الصحراء للبتروكيماويات "SAMAPCO" بنحو 2.9 مليار ريال.

وستؤثر تلك الانخفاضات في قيمة الأصول على الأرباح المبقاة للشركة كما في الأول من يناير 2016، والقوائم المالية المعدة طبقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية للعام 2016، وستشطب هذه القيمة من بند الأرباح المبقاة.

ويبلغ رصيد الأرباح المبقاة أول المحتفظ بها لدى شركة معادن، كما بنهاية 2016 نحو 6.8 مليار ريال.

وقال محمد العمران الرئيس التنفيذي في آماك للاستشارات، إن عدم تفاعل سهم شركة معادن مع هذا الإعلان يأتي لأن "التنفيذ بموجب المعيار المحاسبي، سيجري بأثر رجعي وهي شطب في قيمة الأصول، ويعتبر مبلغا كبيرا، لكنه يظل تخفيضا في قيمة الأصول يقابله تخفيض في القيمة الدفترية للشركة".

وأوضح أن المستثمرين ينظرون إلى "العمل المستقبلي للشركة التي أمامها الكثير من المشاريع المرتقبة"، مؤكدا أن المستثمرين على الرغم من التخفيض في صافي حقوق المساهمين ما زالوا يعطون نظرة إيجابية لمستقبل شركة معادن.

وتوقع أن يكون للمعيار المحاسبي "تأثير واضح التأثير على الشركات التي لديها أصول ثابتة ضخمة جدا في القطاعات الصناعية والبتروكيماويات والاتصالات والعديد من الشركات البتروكيماوية قد أعلنت عن هذا الأثر".