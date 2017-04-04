تراجع مبيعات السيارات بأميركا يضغط على المصنعين

أظهرت أرقام نشرت حديثاً أن مبيعات السيارات الجديدة في الولايات المتحدة جاءت منخفضة عن توقعات السوق لمعظم شركات صناعة السيارات في مارس/ آذار وهو ما دفع أسهم جنرال موتورز وفورد موتور للتراجع بما يزيد على اثنين بالمئة.

وضغطت الأنباء على أسهم شركات بيع السيارات. وقدمت مبيعات مارس آذار لمحة للسوق عن مدى قوة المستهلكين الأميركيين من الطبقة الوسطى بشكل عام.

وتراجعت الأسهم الأميركية بفعل بيانات مخيبة للآمال عن مبيعات السيارات وتشكك المستثمرين في قدرة إدارة الرئيس دونالد ترامب على إنفاذ التحفيز الاقتصادي الذي تعهد به.

وارتفعت مبيعات السيارات في الولايات المتحدة بشكل مطرد منذ الكساد العظيم وسجلت رقما قياسيا مرتفعا العام الماضي بلغ 17.55 مليون. ويترقب المستثمرون والمحللون مؤشرات على بدء انحسار دورة الازدهار الحالية.

ودفعت الشاحنات والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المبيعات للصعود لدى بعض شركات صناعة السيارات الكبرى على حساب السيارات العادية في مارس آذار مع استمرار إحجام المستهلكين الأميركيين عن المركبات الصغيرة وسط انخفاض أسعار البنزين.

وزادت مبيعات جنرال موتورز أكبر شركة لصناعة السيارات في الولايات اثنين بالمئة إلى أعلى قليلا من 256 ألف سيارة بينما ارتفعت مبيعات فورد أكثر من سبعة بالمئة إلى 236 ألفا.

وقال مسؤولون تنفيذيون لدى فورد في مؤتمر بالهاتف إنهم يتوقعون أن يبلغ المستوى السنوي المعدل في ضوء العوامل الموسمية لمبيعات السيارات بالولايات المتحدة أكثر من 17 مليون سيارة، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لمبيعات بنحو 17.3 مليون في مارس آذار.

وسجلت تويوتا موتور انخفاضا بلغ 2.1 بالمئة في المبيعات بما في ذلك هبوط أكثر من سبعة بالمئة لمبيعات علامتها الفاخرة لكزس.