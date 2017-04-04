"طاقة" المتعثرة تحصل على شريان الحياة من أبوظبي

رفعت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي حصتها في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"بواقع 21.7% إلى 74% من خلال شراء هذه الحصة من صندوق الدعم المالي لأصحاب المزارع.

يأتي ذلك بعد أن حولت الهيئة أرض لـ "طاقة" بما يعادل نحو 19 مليار درهم، أي 5 مليارات دولار، ما يساوي حجم الخسائر التي تكبدتها الشركة العام الماضي.

وقال متحدث باسم طاقة لرويترز : "هيئة مياه وكهرباء أبوظبي كانت دائماً مساهماً نشطاً، وهذا دعم إيجابي لحصتها".

وارتفع سهم طاقة بفضل آمال مستثمرين بأن يُساعد الدعم من أبوظبي الشركة، على تجاوز مرحلة صعبة بعد تكبدها خسارة كبيرة في السنة المالية الأخيرة.