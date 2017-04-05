أول صكوك من أرامكو تجمع 11.25 مليار ريال

جمع أول إصدار من شركة #أرامكو_السعودية من الصكوك المقومة بالريال السعودي، ما قيمته 11.25 مليار ريال أو 3 مليارات دولار.

وكانت مصادر قالت لرويترز، إن أرامكو انتهت من تسعير #صكوك_إسلامية مقومة بالريال باستحقاق مدته 7 سنوات.

وتحدثت المصادر عن سعر الصكوك بـ 25 نقطة أساس زيادة على سعر الفائدة المعروض بين البنوك في #السعودية #سايبور لأجل 6 أشهر.

وكانت الأنباءُ تشيرُ إلى أن أرامكو تسعى لجمعِ ما يعادلُ ملياري دولار بالعملة المحلية في هذه الجولة. ورتب الإصدارُ الذي من المتوقع إغلاقُه في العاشر من الشهر الجاري، كلا من الإنماء للاستثمار وGIB كابيتال وHSBC والأهلي كابيتال إضافةً إلى الرياض كابيتال وسامبا كابيتال والسعودي الفرنسي كابيتال.

ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج للصكوك يستهدف جمع 10 مليارات دولار، تعادل 37.5 مليار ريال، ولم تفصح أرامكو عن تفاصيل برنامجها للصكوك.

وكان الأمر المكلي في السعودية، صدر بخفض معدّل الضريبة المفروضة على #أرامكو من 85% إلى 50%، ما يجعلها في مرتبة متوافقة مع المعدلات الدولية في هذا الخصوص.

يشار إلى أن الطرح المرتقب المقدر بنحو 100 مليار دولار لحصة 5% من أسهم #أرامكو يجتذب تنافسا عالميا من بورصات لندن ونيويورك وطوكيو وغيرها.