إيرادات "هواوي" تقفز 32% لـ 75 مليار دولار في 2016

أعلنت مجموعة "هواوي" لأعمال المستهلك، أن الشركات التابعة لها حققت إيرادات سنوية بلغت نحو 521.6 مليار يوان صيني تساوي نحو 75.1 مليار دولار أميركي، بزيادة قدرها 32٪ عن عام 2015.

وبلغ صافي الأرباح وفقاً لنتائج الأعمال المعلنة اليوم نحو 37.1 مليار يوان صيني تساوي نحو 5.3 مليار دولار أميركي، بزيادة قدرها 0.4٪ وفي عام 2016، وواصلت هواوي الاستثمار في المستقبل وبإنفاق سنوي على البحث والتطوير يصل إلى نحو 76.4 مليار يوان تساوي نحو 11 مليار دولار أميركي.

وقال إيريك زو، الرئيس التنفيذي بالتناوب لشركة #هواوي: "في عام 2016، إن شركة هواوي حافظت على تركيزها الاستراتيجي وحققت نمواً قوياً، ومع استمرار البشرية في استكشاف وتحقيق طفرات جديدة في العالم الرقمي، فإن الرقمنة والذكاء المتزايد يوفرا فرصا تجارية ضخمة لجميع الصناعات، ويمهدا الطريق لنمو جديد في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وسوف نبقي تركيزنا على العملاء وسندعم التحول الرقمي في جميع الصناعات، من أجل خلق قيمة لعملائنا ونمو مستدام".

وفي عام 2016، كان عائد #شركة_هواوي كارير 290.6 مليار يوان صيني تساوي نحو 41.8 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 24٪ على أساس سنوي، وقد تحقق ذلك من خلال التركيز على التحول الرقمي والاستفادة من الفرص الرئيسية في السحابة والفيديو، وإنترنت الأشياء، وتحويل العمليات لعملاء المشغلين.

وبفضل التعاون الوثيق مع شركائها، قدمت مجموعة شركات هواوي إنتربرايز بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم التحول الرقمي للصناعات الرأسية الرئيسية، بما في ذلك التمويل والطاقة والهيئات الحكومية والسلامة العامة، وقد أدرت هذه الأعمال 40.7 مليار يوان صيني تساوي 5.9 مليار دولار من الإيرادات السنوية، بزيادة قدرها 47٪.

وبفضل منتجاتها المبتكرة وتزايد الاعتراف العالمي بها كعلامة تجارية مميزة للأجهزة، شحنت مجموعة شركات هواوي للمستهلك 139 مليون هاتف ذكي خلال عام 2016، وبلغت إيراداتها السنوية 179.8 مليار يوان تساوي 25.9 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 44٪.

وكانت سابرينا منج، المديرة المالية لشركة هواوي قالت بأن شركة هواوي تُدار بمنظومة سليمة في عام 2016، مع توافر احتياطيات نقدية كافية، وهيكل رأسمالي قوي ومستدام، ومرونة عالية ضد المخاطر، وفي عام 2017، سنواصل تعزيز كفاءة ونوعية عملياتنا لضمان نمو قوي".