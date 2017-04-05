المحمدي للعربية: 15% من إيراد "باتك" من النقل المبرد

وافق مساهمو الشركة السعودية للنقل والاستثمار، مبرد، على تغيير اسم الشركة إلى باتك، ضمن توجه الشركة لتطوير استراتيجيتها، في القطاعات اللوجستية.

وقال عمر المحمدي الرئيس التنفيذي لشركة باتك، في مقابلة مع "العربية" إن 15% من إيرادات الشركة يأتي من نشاط النقل المبرد، في حين تأتي 85% من الإيرادات من مصدرين الحراسات الأمنية ونقل الأموال.

وأرجع المحمدي، تغيير اسم الشركة، إلى اختيار اسم جديد، يتناسب مع التوجهات الحالية والتطلعات المستقبلية لنشاط الشركة الذي سيتركز في التوسع بالخدمات اللوجستية، والخدمات الأمنية المتنوعة.