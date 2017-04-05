مرسيدس تتحالف مع بوش لتطوير سيارات أجرة ذاتية القيادة

تتحالف دايملر مالكة علامة مرسيدس-بنز مع مورد المكونات روبرت بوش لتطوير سيارات ذاتية القيادة، بهدف تسريع إنتاج "سيارات أجرة آلية".

يقف تحالف أكبر منتج للسيارات الفاخرة في العالم مع أكبر مورد لمكونات السيارات في مواجهة مع لاعبين جدد بقطاع السيارات، مثل شركتي أوبر وديدي لخدمات نقل الركاب اللتين تعملان على أفكار مماثلة.

لم تكشف الشركتان الألمانيتان عن التفاصيل المالية لاتفاقهما الذي أعلن يوم أمس الثلاثاء ويعد اعترافا بفشل جهود دايملر في تطوير سيارات ذاتية القيادة بمفردها.

وستعكف بوش، التي تأسست عام 1886 وهي نفس السنة التي سجل فيها كارل بنز مؤسس مرسيدس اختراع السيارة ذات المحرك، على تطوير البرمجيات والخوارزميات الضرورية للقيادة الذاتية بالتعاون مع شركة صناعة السيارات.

وقالت بوش إنه سيكون بوسع مرسيدس استخدام النظام المطور بالتعاون معها بشكل حصري لمدة عامين قبل أن تستطيع طرحه على المنافسين.

وقالت دايملر إن نظام القيادة الذاتية سيكون جاهزا بحلول مطلع العقد القادم لكنها لم تذكر متى تتوقع إطلاق الخدمة التجارية لسيارات الأجرة ذاتية القيادة.

وقالت دايملر في بيان اليوم "الهدف الرئيسي للمشروع هو تطوير نظام قيادة جاهز للإنتاج يسمح بالقيادة الذاتية الكاملة للسيارات داخل المدن."

وستواصل الشركة تصنيع وبيع السيارات التقليدية التي تحتاج إلى سائقين لقيادتها.

كان جولدمان ساكس قال في وقت سابق هذا العام إن سوق أنظمة مساعدة السائق المتقدمة والسيارات ذاتية القيادة من المتوقع أن تنمو من حوالي ثلاثة مليارات دولار في 2015 إلى 96 مليار دولار في 2025 و290 مليار دولار في 2035.