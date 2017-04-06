الامتياز تبيع 10% من رأس مال "هيومن سوفت"

أعلنت مجموعة الامتياز الاستثمارية عن بيعها 10% من رأسمال شركة "هيومن سوفت" القابضة، والبالغ عددها 12.2 مليون سهم.

وأوضحت الامتياز في بيان للبورصة اليوم الخميس، أنه سينتج عن عملية البيع ربح محقق قدره 30.4 مليون دينار، ما يعادل 99.5 مليون دولار، وسيتم تسجيل الأرباح في المعلومات المالية للشركة بالربع الثاني من 2017.

وقامت الامتياز في 20 مارس الماضي، بتعيين كل من سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد والمجموعة المالية هيرمس الإمارات المحدودة كمستشارين لعملية البيع التي تمثل نحو 50% من ملكية الامتياز وشركاتها التابعة في هيومن سوفت.

وطبقاً لبيانات هيومن سوفت على موقع البورصة، فإن مجموعة الامتياز وشركاتها التابعة تستحوذ على 20.17% من أسهم هيومن، فيما يستحوذ فهد إبراهيم ومجموعة العثمان للمشاريع التجارية على 38.73% في أسهم هيومن سوفت.

ونفت الامتياز في 4 أبريل الجاري، توقيعها عقود بيع لتلك الصفقة.

وارتفع سهم الامتياز 1.11%، عند 182 فلساً، بحلول الساعة 09:05 بتوقيت الكويت، محققاً سيولة قدرها 852.14 ألف دينار، وحجم بلغ 4.7 مليون سهم.