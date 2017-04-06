قصة رحلة إلى الفضاء لمدة 11 دقيقة بدعم من أمازون

قال جيف بيزوس مؤسس أمازون.كوم إنه يبيع ما يعادل نحو مليار دولار من حصته في الشركة سنويا لتمويل شركته للصواريخ بلو أوريجن التي تسعى لإطلاق رحلات مدفوعة إلى الفضاء مدتها 11 دقيقة من العام المقبل.



وقال بيزوس للصحفيين خلال منتدى الفضاء الأميركي السنوي في كولورادو سبرينجز إن بلو أوريجن تأمل في بدء اختبارات طيران مع طياري ومهندسي الشركة في العام الحالي غير أن هذا لن يحدث على الأرجح قبل العام المقبل.



وأضاف بيزوس الرئيس التنفيذي لأمازون ومالك صحيفة واشنطن بوست "نموذج أعمالي الآن. بالنسبة لبلو أوريجن هو بيع نحو مليار دولار من أسهم أمازون سنويا واستخدامها للاستثمار في بلو أوريجن."



وقال إن خطة بلو أوريجن في النهاية هي أن تصبح شركة معتمدة على مواردها الذاتية ومدرة للربح وبهدف طويل المدى هو خفض تكلفة رحلات الفضاء بحيث يمكن لملايين الأشخاص الحياة والعمل خارج الأرض.



بيزوس أكبر مساهم في أمازون ويملك 80.9 مليون سهم في الشركة وفقا لبيانات تومسون رويترز.



وبسعر 909.28 دولار للسهم عند إغلاق أمس الأربعاء سيتعين على بيزوس بيع 1099771 سهما للوفاء بتعهده بيع حصة بمليار دولار من

إجمالي حيازاته في أمازون التي تبلغ 16.95% من أسهم الشركة ووصلت قيمتها إلى 73.54 مليار دولار بسعر إغلاق الأربعاء.



ووفقا لمجلة فوربس تصل ثروة بيزوس إلى 78 مليار دولار.