"داماك" تمنح عقداً بـ58.4 مليون درهم لمشروع "أكويا"

أعلنت داماك العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري الفاخر في المنطقة، عن منحها عقداً بقيمة 58.4 مليون درهم إماراتي لإنجاز أعمال الهياكل الإنشائية الرئيسية في الفلل الواقعة في مجمع "مالبيري" ضمن "أكويا أكسجين"، المشروع التطويري الممتد على مساحة 55 مليون قدم مربعة في منطقة "دبي لاند" والذي يتميز بالمساحات الخضراء الخصبة. وقد تم منح عقد أعمال الهياكل الرئيسية لشركة "تقنية الأبراج للمقاولات ذ.م.م. - فرع دبي" (Towers Technology Contracting Co LLC – Dubai).

وقد تم الانتهاء من أعمال تمهيد الأساسات والتصميم النهائي والتعبئة في مجمع "مالبيري" ضمن "أكويا أكسجين"، في حين يجري العمل على الأعمال الهندسية وتنفيذ أعمال الخدمات العميقة.

وقال محمد الطحاينة، نائب رئيس أول للشؤون التجارية في شركة داماك العقارية: "نشعر بالرضا التام عن وتيرة التقدم في البناء عبر مختلف المجمعات ضمن مشروع ’أكويا أكسجين‘. ونقوم بتعيين مقاولين ذوي سجل حافل يتّسم بالجودة العالية والتسليم في الوقت المناسب. ونحن على ثقة أن شركة "تقنية الأبراج للمقاولات" ستقوم بتنفيذ اتفاقنا التعاقدي لإنجاز أعمال الهياكل الرئيسية للفلل في مجمع ’مالبيري‘ ضمن مشروع ’أكويا أكسجين‘ في الوقت المناسب مع الحفاظ على معايير الجودة".

ويقوم مشروع "أكويا أكسجين" على مفهوم المساحات الخضراء والعزلة بعيداً عن الزحمة والضوضاء. وتحيط المناظر الطبيعية الخصبة وشلالات المياه بالمنازل ذات الكفاءة من حيث الطاقة ضمن هذا المشروع، الذي يقع على امتداد شارع أم سقيم ويبعد حوالي 15 دقيقة من مشروع "داماك هيلز". وسيوفر المشروع أجواءً راقية وأسلوب حياة من الدرجة الأولى، إذ سيضم عقارات سكنية معاصرة بأحجام مختلفة تحيط بملعب الغولف المكون من 18 حفرة بمعايير دولية، فضلاً عن سوق منتجات عضوية، ومركز صحي فاخر، ومكان مخصص لممارسة رياضة اليوغا في الهواء الطلق، ومتاجر البيع بالتجزئة، بعلامات تجارية شهيرة.

يشار إلى أن شركة داماك أتمت تسليم حوالي 17,900 منزل حتى تاريخ 31 ديسمبر 2016. وبلغ عدد وحداتها السكنية ما يزيد عن 44,000 وحدة في مراحل متفاوتة من التخطيط والإنشاء، تضم أكثر من 13,000 وحدة من الغرف الفندقية، والشقق الفندقية والفلل متكاملة الخدمات، حيث ستقوم بإدارة هذه المشاريع من خلال ذراع الضيافة "داماك للفنادق والمنتجعات". وتبني "داماك العقارية" الجيل الجديد من الحياة المترفة في الشرق الأوسط برؤية واضحة وزخم كبير.